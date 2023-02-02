"اليمامة للحديد" تتحول للخسائر بـ42 مليون ريال في 3 أشهر

تحولت شركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد"، إلى الخسارة بـ 41.9 مليون ريال، في الربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 34.01 مليون ريال، في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي للتحول للخسائر خلال الربع الحالي يعود إلى استمرار انخفاض أسعار الحديد عالمياً خلال الربع الحالي مما أدى الى انخفاض سعر البيع بنسبة 28.25% وضعف الطلب على منتجات قطاع الإنشاءات خصوصاً حديد التسليح.

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"وارتفاع تكلفة المبيعات وتكوين مخصص انخفاض قيمة المخزون بلغ حوالي 23.1 مليون ريال، إضافة الى المساهمة السلبية لارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 10.21 مليون ريال وبنسبة 289% عن الربع المماثل من العام الماضي نتيجة لارتفاع أرصدة القروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل مشتريات المواد الخام وكذلك ارتفاع نسب الفوائد على التمويل عالمياً"، بحسب الشركة.

وعلى أساس فصلي، تراجعت خسائر الشركة خلال الربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2022، بنسبة 56.53% مقابل خسائر بلغت 96.38 مليون ريال في الربع المقارن من العام المالي السابق.