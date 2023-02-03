ماسك يعلن توزيع عائدات الإعلانات على بعض صانعي المحتوى في "تويتر"

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، توزيع عائدات الإعلانات على بعض صانعي المحتوى في "تويتر".

وقال مالك شركة "تويتر" إيلون ماسك، في تغريدة نشرها، مساء اليوم الجمعة، على حسابه في "تويتر"، "بدءًا من اليوم، سيشارك "تويتر" عائدات الإعلانات مع بعض صانعي المحتوى، وذلك عن الإعلانات التي تظهر في التغريدات المتسلسلة (الثريد)".

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وأضاف "لكي تكون مؤهلاً، يجب أن يكون الحساب موثقا".

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

كان إيلون ماسك، قد أعلن في يناير الماضي عن توفير نسخة من منصة التغريدات خالية من الإعلانات.‏

وأوضح ماسك، أنه اتخذ القرار من أجل معالجة الإعلانات المتكررة على "تويتر"، قائلا: "الإعلانات على "تويتر" متكررة بشكل كبير جدا، وسيتم اتخاذ خطوات لمعالجة قضية الإعلانات المتكررة خلال الأسابيع المقبلة".

لكن لفت ماسك إلى أن من يرغب في الحصول على نسخة "تويتر" خالية من الإعلانات سيكون عليه دفع اشتراك شهري أعلى.

وتمثل الخطوة الجديدة تغييرا جذريا في نموذج الأعمال من "تويتر"، التي اعتمدت حتى الآن على الإعلانات المستهدفة لتحقيق الإيرادات، قبل أن تطرح خدمة الاشتراك المدفوع "تويتر بلو" في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان مصدر مطلع قد قال إن الإيرادات اليومية لشركة "تويتر" تراجعت حاليا بنسبة 40% عن مستواها منذ عام، مع تراجع عائدات الإعلانات للشركة.

ونقل موقع "ذا إنفورميشن" عن المصدر القول، إن أكثر من 500 من كبار المعلنين على منصة تويتر أوقفوا إعلاناتهم منذ استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على المنصة في أكتوبر الماضي.

وأضاف المصدر أن صفة "معلن كبير" تطلق عادة على عميل إعلاني يحقق أغلب دخل "تويتر".