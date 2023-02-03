بفعل ضعف مبيعات "آيفون".. أرباح "أبل" دون التوقعات للمرة الأولى منذ 2016
الإغلاق المرتبط بـ"كوفيد" في الصين عطّل إنتاج أكثر منتجات الشركة مبيعاً
أعلنت شركة أبل يوم الخميس، عن مبيعات وأرباح دون توقعات وول ستريت متأثرة بضعف مبيعات آيفون بعدما عطل الإغلاق المرتبط بجائحة "كوفيد" في الصين إنتاج أكثر منتجات الشركة مبيعا.
وهبط سهم "أبل" 5% بعد إعلان النتائج، وفقا لـ"رويترز".
وانخفضت مبيعات الشركة 5% إلى 117.2 مليار دولار، حيث تراجعت في كل جزء من أنحاء العالم خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2022.
وهبطت المبيعات من كل فئة من فئات منتجات الشركة، إلا أنها ارتفعت بالنسبة للخدمات وأجهزة آيباد.
وبلغت الأرباح للسهم 1.88 دولار، في أول مرة تعلن فيها "أبل" أرباحا دون توقعات وول ستريت منذ 2016.
وكان محللون توقعوا أن تبلغ المبيعات 121.1 مليار دولار، والأرباح 1.94 دولار للسهم وفقا لبيانات "رفينيتيف".
وأبلغ الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك "رويترز"، أن تعطل الإنتاج الذي أضر بـ"أبل" خلال الربع الأول من السنة المالية، قد انتهى.
وخلال الربع الأول من السنة المالية، واجهت "أبل" موجة من التحديات التي دفعت وول ستريت لتوقع تراجع المبيعات.
ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك، ضغوط سلسلة التوريد في منشأة للإنتاج في تشنغتشو بالصين مما أثر على إنتاج هواتف "أيفون 14 برو" و"برو ماكس".
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