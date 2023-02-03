تراجع المبيعات الفصلية لـ"ميتا" 4% إلى 32.2 مليار دولار

جاءت النتائج المالية لشركة ميتا، أفضل من التوقعات، على الرغم من انخفاض مبيعاتها في الربع الرابع بنسبة 4% إلى 32.2 مليار دولار، وهي ثالث فترة تراجع على التوالي.

وأكدت الشركة أن نفقات عام 2023 ستكون أقل من التوقعات السابقة، متوقعة أن تتراوح ما بين 89 و95 مليار دولار.

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وأشارت الشركة إلى أنها عززت برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار 40 مليار دولار، إضافة إلى 10.9 مليار دولار المتبقية من برامج إعادة الشراء السابقة.