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تراجع المبيعات الفصلية لـ"ميتا" 4% إلى 32.2 مليار دولار

الشركة أكدت أن نفقات عام 2023 ستكون أقل من التوقعات السابقة

دبي - العربية.نت
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جاءت النتائج المالية لشركة ميتا، أفضل من التوقعات، على الرغم من انخفاض مبيعاتها في الربع الرابع بنسبة 4% إلى 32.2 مليار دولار، وهي ثالث فترة تراجع على التوالي.

وأكدت الشركة أن نفقات عام 2023 ستكون أقل من التوقعات السابقة، متوقعة أن تتراوح ما بين 89 و95 مليار دولار.

وأشارت الشركة إلى أنها عززت برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار 40 مليار دولار، إضافة إلى 10.9 مليار دولار المتبقية من برامج إعادة الشراء السابقة.

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