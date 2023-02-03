اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أمازون

"أمازون" تحذر من عدم تمكنها من تسجيل أرباح في الربع الحالي

مبيعات "الشركة" وصلت إلى 149.2 مليار دولار في الربع الرابع من 2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذرت شركة أمازون من أنها قد لا تتمكن من تسجيل أرباح تشغيلية في الربع الحالي، لأن التوفير الناتج عن قرارها بخفض الوظائف قد لا يكون كافيا لتعويض تراجع المبيعات سواء على صعيد مبيعات التجزئة أو خدمات الحوسبة السحابية.

جاء ذلك على الرغم من تسجيل الشركة لمبيعات بـ149.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين عند 145.4 مليار دولار.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"أمازون دوت كوم"، آندي جاسي، قال في مذكرة للموظفين، الشهر الماضي، إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستطال أكثر من 18 ألف وظيفة في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجمهوريون يتهمون إلهان عمر بمعاداة السامية.. والديمقراطيون: انتقام سياسي الجمهوريون يتهمون إلهان عمر بمعاداة السامية.. والديمقراطيون: انتقام سياسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط