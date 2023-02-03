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غوغل

إيرادات الإعلانات الفصلية على "غوغل" تتراجع للمرة الثانية منذ تأسيس الشركة

مبيعات "ألفابت" تسجل 63 مليار دولار خلال الربع الرابع لتأتي أقل من التوقعات

دبي - العربية.نت
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سجلت المبيعات الفصلية لشركة ألفابت قبل مدفوعات الشركاء 63 مليار دولار في الربع الرابع، وهو ما جاء أقل بقليل من توقعات المحللين.

وجاء تراجع المبيعات ليعكس انخفاض الطلب على إعلانات البحث على "غوغل"، حيث انخفضت الإيرادات من الإعلانات بـ4% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ثاني تراجع فصلي في هذه الإيرادات منذ تأسيس "غوغل".

وتواجه "ألفابت" تحديات على عدة أصعدة، منها المنافسة الشرسة مع تطبيق "ChatGPT"، ومطالب وزارة العدل الأميركية بتفكيك تكنولوجيا الإعلانات على "غوغل" لمواجهة مزاعم باحتكار السوق.

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