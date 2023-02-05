أرباح "الأهلي الكويتي" تهبط 22.1% إلى 4.8 مليون دينار في الربع الرابع

أعلن البنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد أن ربحه الصافي بلغ 4.796 مليون دينار (15.74 مليون دولار) في الربع الأخير من 2022 مقارنة مع مبلغ 6.159 مليون دينار قبل عام أي بتراجع بنسبة 22.1%.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت، إن أرباحه السنوية نمت رغم ذلك بنسبة 18.7% في 2022 لتصل إلى 32.291 مليون دينار مقارنة مع 27.212 مليون دينار في 2021.

مادة اعلانية

وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس لكل سهم و5 أسهم لكل 100 سهم عن 2022.

جدير بالذكر أن أرباح البنك الأهلي الكويتي في الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت بنسبة 52%، لتصل إلى 9 ملايين دينار. وعزا البنك نمو الأرباح بشكل أساسي إلى تحسن الدخل التشغيلي.