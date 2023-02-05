أرباح "ينساب" تهبط 73% إلى 414.1 مليون ريال في 2022

تراجع صافي أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" في عام 2022 بنسبة 72.96% إلى 414.1 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة بنحو 1.53 مليار ريال في عام 2021.

وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال 2022، يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات، وارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج وتكلفة الشحن بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة.

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تراجعت قيمة مبيعات "ينساب" بنسبة 6.33% في 2022 إلى نحو 7.02 مليار ريال مقابل 7.49 مليار ريال في 2021.

كانت الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، انخفاضا في صافي أرباح "ينساب" بنسبة 57.3% إلى نحو 510.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 1.2 مليار ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.

وتحولت "ينساب" إلى الخسارة في الربع الثالث من 2022، بقيمة 61 مليون ريال مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة بنحو 179.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، و288.5 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2022.