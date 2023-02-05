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سوق السعودية

"المجموعة السعودية": الصيانة لا تزال جارية لإصلاح وحدة "اللبوليمرات"

سيستغرق وقتا أكثر من المتوقع لضمان تشغيل آمن للوحدة

دبي - العربية.نت
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قالت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، إن أعمال الصيانة لا تزال جارية على إصلاح وحدة الشركة السعودية للبوليمرات.

وأضافت "المجموعة السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنه نظراً إلى نوعية الوحدة وحجمها، وطبيعة الأعمال الميكانيكية لها، فسوف يستغرق وقتا أكثر من المتوقع لضمان تشغيل آمن للوحدة.

وبحسب الشركة، فإن التوقعات الحالية تشير إلى إعادة التشغيل على نهاية الأسبوع القادم.

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كانت الشركة قد أعلنت في 29 يناير الماضي، عن توقف مؤقت وغير مجدول لأحد مشاريعها وهو الشركة السعودية للبوليمرات، بسبب مشكلة تقنية في وحدة تبريد الإيثلين، والتي كان من المتوقع تشغيلها خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت "المجموعة السعودية"، أن باقي مشاريعها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية (شيفرون فيليبس السعودية والجبيل شيفرون فيليبس).

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف لا يمكن قياسه بسبب تذبذب الأسعار، والمدة الزمنية اللازمة للإصلاح، وسوف يظهر الأثر المالي في النتائج المالية للربع الأول من عام 2023م.

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