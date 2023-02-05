"المعمر لأنظمة المعلومات" تعلن ترسية مشروع بقيمة 42.4 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، اليوم الأحد، عن ترسية مشروع مع جهة اعتبارية بقيمة إجمالية نحو 42.41 مليون ريال يشمل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "إم آي إس" في بيان على "تداول السعودية"، إن المشروع يتمثل في تجديد خدمة الدعم الفني لأنظمة البنية التحتية.

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وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس"، قد أعلنت عن ترسية (مشروع تشغيل وإدارة الخدمات الإلكترونية والحاسب الآلي) مع ديوان المظالم بقيمة إجمالية قدرها 49.65 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.