"تويتر" يعتزم تسعير علامة التوثيق الذهبية للشركات بهذه القيمة شهرياً

يعتزم موقع تويتر فرض رسوم على الشركات قدرها ألف دولار شهريا للاحتفاظ بعلامة التوثيق الذهبية.

كما سيفرض "تويتر" رسوماً إضافية قدرها 50 دولاراً شهرياً لإضافة علامات التوثيق إلى كل حساب تابع للشركة.

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وكان مالك الموقع إيلون ماسك، قد أعلن سابقا أن المنصة سوف تشهد إزالة كل علامات التوثيق التي سبق أن تم تقديهما خلال الفترة الماضية لتحل محلها الاشتراكات الشهرية من قبل الأفراد والمؤسسات لتوثيق حساباتهم، لافتا إلى أن علامات التوثيق كانت توزّع بطريقة فاسدة ولا معنى لها.

يذكر أن إيلون ماسك أعلن في تغريدة نشرها في 25 نوفمبر 2022، أن "تويتر" ستطلق مؤقتًا ميزة توثيق الحسابات على المنصة بمختلف أنواعها.

وأوضح ماسك أن العلامات ستتخذ ألواناً مختلفة حسب الجهة، حيث سيتم اعتماد اللون الذهبي للشركات، والرمادي للحسابات الحكومية، والأزرق للأفراد، مشاهير كانوا أم لا.

وسيتم التحقق من جميع الحسابات الموثقة يدويًا على تويتر، قبل تفعيل خدمة التوثيق.