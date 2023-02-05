"عذيب للاتصالات" تتحول للربحية بـ 8 ملايين ريال في الربع الثالث

تحولت شركة اتحاد عذيب للاتصالات إلى الربحية في الربع الثالث من السنة المالية للشركة المنتهي في 31 ديسمبر 2022، بنحو 7.99 مليون ريال، مقابل خسائر في الربع المماثل من السنة المالية السابقة للشركة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن سبب الانخفاض في صافي الخسارة وتسجيل صافي أرباح في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض مصاريف خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصروفات العمومية والإدارية والمصاريف التمويلية، على الرغم من ارتفاع في تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى.

مادة اعلانية

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "عذيب للاتصالات" بنسبة 20.5% مقارنة بصافي ربح نحو 6.63 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية الحالية للشركة.

وتحولت "عذيب للاتصالات" إلى الربحية في التسعة أشهر الأولى من 2022، بنحو 12.96 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 29.16 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 3.04 مليون ريال بنهاية ديسمبر الماضي، تعادل نسبة 3.38% من رأس المال البالغ 90 مليون ريال. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 207 ملايين ريال كما في ذلك التاريخ.

وقالت "عذيب للاتصالات"، إن تلك الأحداث أو الظروف تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري، قد يلقي شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

وأضافت أنها استكملت المعالجات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الخاصة بالمرحلة الأولى من التزامات نشر الشبكة، بالإضافة إلى الانتهاء من التزاماتها تجاه نشر الشبكة من المرحلة الثانية بنسبة 100% تجاه ترخيص استخدام ترددات النطاق 3.5 غيغا هيرتز وذلك بتغطية 30% من المدن محل الالتزام، وما زالت بانتظار رد الهيئة بقبول وفاء الشركة بتلك الالتزامات.