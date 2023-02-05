"كيمانول" توقع اتفاقية شراكة مع "العالمية للصناعات" لإنتاج المواد الكيميائية

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن توقيعها اتفاقية شراكة مع الشركة "العالمية للصناعات التحويلية" بهدف إنشاء شركة وطنية لإنتاج المواد الكيميائية المتخصصة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصتها في هذه الشركة الجديدة التي سيكون مقرها مدينة الجبيل الصناعية 60% مقابل 40% للشركة العالمية للصناعات التحويلية.

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وأضافت أن المواد الكيميائية يأتي على رأسها منتج ميثيل ثنائي إيثانول الأمين (Methyl Diethanolamine) والكاولين كلوريد (Choline Chloride) ، ثنائي كبريتيد ثنائي الميثيل (Dimethyl Disulfide)، وكبريتات ثنائي الميثيل (Dimethyl Sulfate)، ومشتقات الكلورين (Chlorine Derivatives)، وبولي ألفا أوفلينات (Poly Alpha Olefins)، و المذيبات العطرية (Aromatic Solvents).

وأوضحت "كيمانول"، أنها تستهدف من خلال هذه الشركة أن تصبح واحدة من أكبر مُصنِّعي المنتجات البتروكيميائية المتخصصة في المنطقة خاصة وأن جميع المنتجات التي تستهدفها الشركة ستكون الأولى من نوعها في المنطقة.

وتابعت :"هذه المنتجات ستستخدم في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل صناعة النفط والغاز، والأدوية، والأسمدة الزراعية، ومواد البناء، وإنتاج مدخلات الوقود، واستخلاص الغازات المضرة للبيئة، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه، وإعادة تدوير المحفزات، وإنتاج مواد الطلاء".

وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد الأثر المالي لهذه الشركة ومشروعاتها حين الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمشاريع الجديدة وانتهاء كافة الاتفاقيات ذات العلاقة.