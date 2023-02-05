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الهند

"موديز" و"فيتش" تبددان بعض مخاوف المستثمرين حول مجموعة "أداني"

بعد المحافظة على تصنيفها الائتماني

دبي - العربية.نت
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تراجعت الضغوط على مجموعة "أداني" الهندية، يوم الجمعة، بعد أن تمسكت وكالتا فيتش وموديز بالتصنيف الائتماني للشركة الهندية.

وقالت وكالة فيتش إنه لا يوجد تأثير فوري على الملف الائتماني لشركات "أداني" التي تصنفها بعد تداعيات تقرير شركة "هندنبورغ ريسيرش"، كما لا تتوقع تغييرات جوهرية في التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة.

من جانبها، أعلنت موديز أنه على الرغم من أن هذه التطورات السلبية من المرجح أن تقلل من قدرة المجموعة لجمع رؤوس الأموال لتمويل النفقات الرأسمالية الملتزم بها أو إعادة تمويل الديون المستحقة على مدى العامين القادمين فإن جزءا من هذه النفقات الرأسمالية من الممكن تأجيلها.

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وفي سياق متصل، أوقفت شركة Adani Enterprises خطة لجمع ما يصل إلى 10 مليارات روبية هندية أي نحو 122 مليون دولار من خلال إصدار للسندات كان متوقعا في يناير، بحسب بلومبرغ.

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