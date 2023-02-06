أرامكو السعودية تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة "زوم"

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، عن شراكة استراتيجية مع شركة "زوم" إلى جانب تخصيص تمويل إضافي لصندوق مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد" وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "ليب"، أحد أكبر المؤتمرات التقنية الدولية التي تُعقد سنويًا في المملكة.

وبحسب بيان، لها، فإن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى بناء أول مركز بيانات عالمي في المملكة لدعم منظومة التحول الرقمي.

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ومن المتوقع أن يتصل المركز بشبكة مركز بيانات "زوم" العالمية ليخدم المملكة والمنطقة.

وبالتعاون مع أرامكو السعودية، ستستكشف "زوم" أيضًا التطوير المشترك للحلول التقنية المبتكرة لقطاع الطاقة. وإلى جانب ذلك، تهدف الشراكة إلى الإسهام في أنشطة التحول الرقمي بقطاعات السوق المختلفة، مثل: الطاقة، والصناعة، والتعليم، والرعاية الصحية.

وفي سياق متصل، أعلنت أرامكو السعودية عن تخصيص تمويل إضافي لصندوق واعد فنتشرز، ذراع استثمار رأس المال الجريء، يُسهم في رفع قيمة الصندوق من 750 مليون ريال (200 مليون دولار) إلى 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار).

ويهدف التخصيص الإضافي إلى تمكين صندوق واعد من تسريع وتيرة أدائه الاستثماري إقليميًا وعالميًا، ليتمكن من توطين التقنيات العالمية الرائدة وتعزيز منظومة الابتكار في المملكة، وتوسعة الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال مراحلها المتوسطة، وتمويل القطاعات الصاعدة، مثل الاستدامة وتقنية الفضاء، وتقنيات العالم الرقمي الافتراضي (الميتافيرس)، والحوسبة الكمية.

من جانبه، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "التحول الرقمي المدفوع بالبيانات والذكاء الاصطناعي، هو أساس النجاح في المستقبل لكافة القطاعات والأعمال والمدن والبلدان. وأرامكو السعودية استثمرت في تقنية المعلومات، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منذ مرحلة مبكرة، وساعد تأسيسنا لشبكة متنوعة من الشركاء في المحافظة على سجل حافل من الموثوقية".

وتابع: "ونعمل على جعل مقر أرامكو السعودية في الظهران مدينة ذكية قبل نهاية 2023. مؤخرًا، أطلقنا شركة أرامكو الرقمية، واليوم نعلن عن الشراكة الاستراتيجية بين أرامكو السعودية وزوم لتمكين الحلول المبتكرة التي تركز على منظومة التحول الرقمي. علاوة على ذلك، فإنه مع زيادة حجم صندوق رأس المال الجريء، تهدف (واعد فنتشرز) إلى تسهيل عملية تبادل الابتكارات بين رواد الأعمال في المنظومات العالمية والمحلية".