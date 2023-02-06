بنوك الكويت
أرباح بيت التمويل الكويتي الفصلية تقفز 102% إلى 152 مليون دينار
"بيتك" أوصى بتوزيع 15 فلساً نقداً للسهم و10 أسهم منحة
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أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، اليوم الاثنين، عن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 101.7% في الربع الرابع من عام 2022، ليصل إلى 151.944 مليون دينار (497.35 مليون دولار) مقارنة مع 75.326 مليون دينار قبل عام.
وقال "بيتك" في بيان لبورصة الكويت، إن ربحه السنوي ارتفع بنسبة 47% في العام الماضي ليصل إلى 357.716 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 243.414 مليون دينار في العام الذي سبقه.
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وأوصى البنك بتوزيع 15 فلسا نقدا لكل سهم و10 أسهم منحة لكل 100 سهم كأرباح عن سنة 2022.
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