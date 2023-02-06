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بنك "الاستثمار" ينتهي من طرح صكوك بـ 500 مليون ريال

بعدد 500 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك السعودي للاستثمار، عن انتهاء طرح الإصدار الثاني من صكوك من الشريحة الأولى (Tier 1) مقومة بالريال السعودي، وسيتم تسويتها اليوم الاثنين.

وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الطرح بلغت 500 مليون ريال بعدد 500 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، وتبلغ القيمة الاسمية للصك مليون ريال.

ويبلغ عائد الصك 6.25% ثابت سنوياً مدفوعة على أساس نصف سنوي اعتباراً من تاريخ الإصدار حتى تاريخ 6 فبراير 2028 "تاريخ التعديل" ويستثنى من ذلك تاريخ التعديل. وبعد ذلك سيُعدّل عائد الصك في تاريخ التعديل.

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وتكون مدة الاستحقاق مستمرة بدون تاريخ استحقاق مع حقوق استرداد وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

وتتمثل شروط أحقية الاسترداد في أنه يجوز للبنك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.

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