"أبو معطي للمكتبات": تأخر إعلان النتائج الفصلية بسبب الهجوم الإلكتروني

أعلنت شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، اليوم الاثنين، عن إعاده تشغيل الفروع بشكل تدريجي خلال أيام معدودة، بعد التعرض لهجوم إلكتروني نتج عنه توقف نظام المبيعات لبعض من فروع التجزئة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن الأثر المالي لهذه المبيعات محدود جدا.

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وأشارت إلى أنه نتج عن هذا الاختراق فقدان بعض البيانات المالية من تاريخ 4 نوفمبر 2022، إلى 7 ديسمبر 2022، وبينما تمتلك الشركة نسخ احتياطية ورقية إذ تم معالجة البيانات المفقودة على النظام.

واستعانت "أبومعطي للمكتبات" بشركة أمن سيبراني معتمدة وتم فحص جميع أنظمة الشركة وشبكاتها والتآكد من خلوها من أي آثار لهذا الهجوم وتعمل بشكل طبيعي.

وأوضحت أنه قد ينتج تأخير فى الإعلان عن النتائج المالية للشركة للربع الثالث المنتهي فى 31 ديسمبر 2022م فى المهلة المحددة.