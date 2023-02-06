اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أبومعطي للمكتبات
شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات
سوق السعودية

"أبو معطي للمكتبات": تأخر إعلان النتائج الفصلية بسبب الهجوم الإلكتروني

تعيد تشغيل بعض الفروع تدريجياً خلال أيام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، اليوم الاثنين، عن إعاده تشغيل الفروع بشكل تدريجي خلال أيام معدودة، بعد التعرض لهجوم إلكتروني نتج عنه توقف نظام المبيعات لبعض من فروع التجزئة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن الأثر المالي لهذه المبيعات محدود جدا.

وأشارت إلى أنه نتج عن هذا الاختراق فقدان بعض البيانات المالية من تاريخ 4 نوفمبر 2022، إلى 7 ديسمبر 2022، وبينما تمتلك الشركة نسخ احتياطية ورقية إذ تم معالجة البيانات المفقودة على النظام.

أسعار النفط ترتد صعوداً في بداية تعاملات الأسبوع.. برنت فوق 80 دولاراً للبرميل طاقة أسعار النفط أسعار النفط ترتد صعوداً في بداية تعاملات الأسبوع.. برنت فوق 80 دولاراً للبرميل

واستعانت "أبومعطي للمكتبات" بشركة أمن سيبراني معتمدة وتم فحص جميع أنظمة الشركة وشبكاتها والتآكد من خلوها من أي آثار لهذا الهجوم وتعمل بشكل طبيعي.

وأوضحت أنه قد ينتج تأخير فى الإعلان عن النتائج المالية للشركة للربع الثالث المنتهي فى 31 ديسمبر 2022م فى المهلة المحددة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط