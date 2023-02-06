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Oracle
فرع تابع لشركة أوراكل
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"أوراكل" تخطط لاستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في السعودية

خلال السنوات المقبلة

دبي - العربية.نت
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قال مسؤول في شركة أوراكل، لرويترز، إن الشركة تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في السعودية خلال السنوات المقبلة إذ تشيد بصمتها السحابية في المملكة وتفتح ثالث منطقة حوسبة عامة في الرياض.

ودفعت زيادة الطلب على الحوسبة السحابية شركات تكنولوجيا مثل أوراكل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت المالكة لغوغل إلى تشييد مراكز بيانات في أنحاء العالم لتسريع نقل البيانات.

وقال نائب رئيس أوراكل نيك ريدشو خلال مقابلة في دبي: "نضع اللمسات النهائية على خطط الفتح في منطقة الرياض. ما زلنا نتعاون مع موردينا قبل أن يتسنى لنا إعلان الموعد الفعلي".

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