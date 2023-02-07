طيران
طيران الجزيرة الكويتية تتحول لتسجيل خسائر صافية في الربع الرابع
أرباحها السنوية قفزت 183.9% إلى20.1 مليون دينار في 2022
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أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء أنها سجلت خسائر بنحو 0.7 مليون دينار (2.29 مليون دولار) في الربع الرابع من 2022 مقارنة مع أرباح صافية قدرها 7 ملايين دينار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وقالت الشركة في بيان صحافي إن أرباحها الصافية السنوية بلغت 20.1 مليون دينار في 2022 بزيادة نسبتها 183.9% عن سنة 2021.
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وأضاف البيان أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50 فلسا للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2022، علاوة على الأرباح الموزعة عن النصف الأول والتي بلغت 30 فلسا للسهم، أي أن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن سنة 2022 ستبلغ 80 فلسا للسهم الواحد.
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