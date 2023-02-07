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سوق السعودية

"عزم" السعودية تجدد اتفاقية تسهيلات مع "مصرف الراجحي" بقيمة 35 مليون ريال

لتمويل رأس المال العامل وعقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الضمان

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، عن تجديد اتفاقية التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، بقيمة 35 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل من 13-11-2022 إلى 31-10-2023.

الضمانات المقدمة مقابل التمويل، تتضمن اتفاقية الشروط والأحكام الرئيسية للتسهيلات المصرفية/ اتفاقية تسهيلات/اتفاقية بيع آجل/ إقرار كفالة شركات/ كفالة غرم وأداء والتزام/اتفاقية تنازل عن مشاريع.

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وتهدف الشركة إلى تمويل متطلبات رأس المال العامل، وتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الضمان.

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