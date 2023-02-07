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"كيبكو" الكويتية توقع عقداً للحصول على تسهيلات ائتمانية بـ525 مليون دولار
تعتزم استخدامها لسداد سندات مستحقة في مارس 2023
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أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت عقدا مع تسعة بنوك إقليمية وعالمية للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 525 مليون دولار، تستحق في فبراير 2025، مع إمكانية التمديد لعام إضافي بناء على قرار الشركة.
وأضافت كيبكو في بيان لبورصة الكويت، أنها ستستخدم قيمة هذه التسهيلات لسداد سندات مستحقة في مارس 2023 بقيمة 500 مليون دولار، تحت مظلة برنامج إصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو، وللأغراض العامة لنشاط الشركة.
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