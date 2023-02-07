"ملان" ترفع حد التسهيلات الائتمانية مع "مصرف الإنماء" لـ 8.5 مليون ريال

أعلنت شركة ملان لمنتجات الحديد عن تجديد التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع "مصرف الإنماء"، وزيادتها من 5 ملايين ريال إلى 8.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الغرض من التسهيلات هو تمويل متطلبات رأس المال العامل وتعتبر التسهيلات متاحة حتى تاريخ 31/10/2023.

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الجدير بالذكر أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سندات لأمر.