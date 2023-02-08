أرباح "الاتصالات الكويتية" تهبط 26% إلى 33 مليون دينار في 2022

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية "إس تي سي"، انخفاض أرباحها في العام 2022 بنسبة 26% إلى 33.21 مليون دينار، مقابل 44.87 مليون دينار في العام السابق.

وأضافت الشركة في بيان على موقع بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، أن هبوط الأرباح في العام الماضي يرجع إلى تحقيق إيرادات من مطالبة مستحقة من وزارة الاتصالات في العام 2021 بقيمة 17.93 مليون دينار، مقابل لا شيء خلال العام الحالي.

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كما انخفض هامش الربح الإجمالي بنسبة 43.7%، مقابل 46.4% خلال العام السابق نتيجة ارتفاع مصروفات التشغيل بنسبة أكبر من ارتفاع الإيرادات.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع تكاليف الاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% لتصل إلى 50.84 مليون دينار، مقابل 45.98 مليون دينار في 2021.

وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 6% لتصل إلى 27.47 مليون دينار، من 26 مليون دينار في العام السابق، فضلا عن ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 10% لتصل إلى 27.15 مليون دينار، وارتفاع خسائر الائتمان المتوقعة للمدينين التجاريين بنسبة 40% لتصل إلى 11 مليون دينار في 2022.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 14% إلى 336.36 مليون دينار في العام الماضي، مقارنة مع 296.31 مليون دينار السابق.