أرباح "بنك برقان" الكويتي تقفز 113% إلى 10.9 مليون دينار في الربع الرابع

أعلن بنك برقان الكويتي، اليوم الأربعاء، أنه حقق زيادة نسبتها 113% في ربحه الصافي في الربع الرابع من 2022، ليصل إلى 10.887 مليون دينار (35.63 مليون دولار) مقارنة مع 5.113 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي السنوي بلغ 52.13 مليون دينار في 2022 بزيادة 15% عن السنة التي قبلها.

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وأوصى البنك بتوزيع 8 فلوس نقدا لكل سهم و5 أسهم منحة لكل 100 سهم كأرباح عن عام 2022.

كان بنك برقان الكويتي، أعلن في يناير الماضي، أن البنك المركزي العراقي وافق على بيع حصة بنك برقان البالغة 51.8% في مصرف بغداد للبنك الأردني الكويتي.

وقال البنك، إن إتمام هذه العملية يخضع لاستيفاء الوثائق القانونية ومتطلبات سوق العراق للأوراق المالية.

ولم يذكر البنك قيمة الصفقة، لكنه قال في سبتمبر الماضي، إن عملية البيع ستؤدي إلى تجنب الزيادة في نسبة الديون المتعثرة بمقدار 60 نقطة أساس وتحقيق ربحية مليوني دينار كويتي (6.54 مليون دولار).