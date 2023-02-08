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الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن
تكنولوجيا

الرئيس الأميركي يتهم شركات التكنولوجيا باستغلال الأطفال لتحقيق أرباح

دعا إلى حظر الإعلانات الموجهة التي تستهدفهم على الإنترنت

دبي - العربية.نت
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اتهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، شركات التكنولوجيا "بإجراء تجارب على الأطفال" من أجل "تحقيق أرباح"، مؤكدا أن هذه الشركات مطالبة بالتحلي بالمسؤولية.

وقال بايدن في خطاب حالة الاتحاد: "حان الوقت لتمرير تشريع مدعوم من الحزبين لمنع مجموعات التكنولوجيا العملاقة من جمع البيانات الشخصية عن الأطفال والمراهقين".

ودعا إلى حظر الإعلانات الموجهة التي تستهدفهم على الإنترنت.

وأضاف "يجب أن نحمّل شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية التجارب التي تجريها على أطفالنا لتحقيق الأرباح".

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