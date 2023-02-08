تكنولوجيا
الرئيس الأميركي يتهم شركات التكنولوجيا باستغلال الأطفال لتحقيق أرباح
دعا إلى حظر الإعلانات الموجهة التي تستهدفهم على الإنترنت
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اتهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، شركات التكنولوجيا "بإجراء تجارب على الأطفال" من أجل "تحقيق أرباح"، مؤكدا أن هذه الشركات مطالبة بالتحلي بالمسؤولية.
وقال بايدن في خطاب حالة الاتحاد: "حان الوقت لتمرير تشريع مدعوم من الحزبين لمنع مجموعات التكنولوجيا العملاقة من جمع البيانات الشخصية عن الأطفال والمراهقين".
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ودعا إلى حظر الإعلانات الموجهة التي تستهدفهم على الإنترنت.
وأضاف "يجب أن نحمّل شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية التجارب التي تجريها على أطفالنا لتحقيق الأرباح".
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