شركة "إبراهيم الجفالي" تستحوذ على حصة 5% من "الوطنية للتأمين" بـ 24 مليون ريال
بعدد مليوني سهم
أعلنت الشركة الوطنية للتأمين عن استلامها خطابا من شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه يتضمن تنفيذ صفقة خاصة خارج السوق، بحيث تبيع شركة نيو ري إنشورانس المحدودة عدد مليوني سهم من أسهمها بالشركة الوطنية للتأمين لشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه.
وقالت "الوطنية للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الصفقة تمثل ما نسبته 5% من رأس مال الشركة الوطنية للتأمين وبقيمة 12 ريالا للسهم الواحد ومبلغ إجمالي وقدره 24 مليون ريال.
وأضافت أنه بعد إتمام الصفقة لن تصبح شركة نيو ري إنشورانس المحدودة، مالكة لأي حصة أو أسهم في الشركة الوطنية للتأمين.
وبعد إتمام الصفقه ترتفع حصة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه في الشركة الوطنية للتأمين من 11.125% لتصبح 16.125% من أسهم الشركة الوطنية للتأمين وبإجمالي أسهم عددها 6.45 مليون سهم.
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