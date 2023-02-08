شركة تابعة لـ"علم" توقع عقد مشاركة في الدخل مع هيئة "الزكاة" السعودية

أعلنت شركة "علم" عن توقيع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" التابعة والمملوكة لها بالكامل عقد مشاركة في الدخل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وذكرت "علم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن موضوع العقد يتضمن تقديم الخدمات الإلكترونية الجمركية والخدمات التشغيلية.

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وأضافت أن قيمة الاتفاقية تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2021، ولا تتضمن الاتفاقية مبلغا إجماليا ثابتا، وتعتمد قيمة الاتفاقية على عدد المعاملات المنفذة حيث تحصل شركة "تبادل" على نسبة من أجور هذه المعاملات.

وتبلغ مدة الاتفاقية 5 سنوات تبدأ اعتباراً من إصدار شهادة تاريخ السريان.

وسينعكس الأثر المالي للاتفاقية على نتائج شركة "تبادل" خلال سنوات سريان الاتفاقية وفقا لحجم العمليات حيث تحصل "تبادل" على نسبة من أجور هذه المعاملات.