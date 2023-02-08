"G42" الإماراتية تتوسع في آسيا بصندوق قيمته 10 مليارات دولار

تعمل شركة "G42" المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومقرها أبوظبي، على توظيف العشرات من الأشخاص في جميع أنحاء آسيا لاستكشاف الفرص لصندوقها التكنولوجي البالغة قيمته 10 مليارات دولار.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن "G42" تخطط لتأسيس فرق في سنغافورة وجاكرتا وشنغهاي وكذلك في تل أبيب لدعم صندوق "42X".

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وأفادت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر لم تسمها، بأن الصندوق سيستهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا في تلك الدول، فضلاً عن السعودية ومصر.

وذكرت المصادر أن "G42" تدرس أيضاً إقامة شراكات استثمارية مع العديد من صناديق التحوط.

ويأتي توسع "G42" في آسيا في الوقت الذي تكثف فيه أبوظبي جهودها لضخ عائدات النفط في قطاع التكنولوجيا وتنويع اقتصادها.

وبعد إدراج وحدة "Bayanat AI Plc" في أكتوبر الماضي، تدرس الشركة ما لا يقل عن 6 اكتتابات عامة أولية، بما في ذلك "G42 Healthcare"، و"Presight.AI"، و"AIQ" - وهو مشروع مشترك مع شركة "أدنوك".

ولتخصيص أموال محفظتها المزدهرة، أنشأت "G42" لجنة استثمار تضم الرئيس التنفيذي بنغ شياو، والمدير التنفيذي للعمليات منصور المنصوري، بحسب مصادر "بلومبرغ".

كما تضم اللجنة زياوبينغ تشانغ، الذي تولى منصب كبير مسؤولي الاستثمار بعد رحيل طارق بن هندي العام الماضي.

وكانت "G42" في قلب العديد من المبادرات الوطنية، حيث ساعدت في تسهيل الإنتاج الخارجي الأول للقاح الصيني ضد فيروس كورونا، وطرح أولى تجارب السيارات ذاتية القيادة في الشرق الأوسط.

كما كانت أول شركة إماراتية تفتح مكتباً في إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.