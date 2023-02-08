اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
G42 المدعومة من مبادلة تطلق صندوقا للتكنولوجيا بـ 10 مليارات دولار
الشركة تستهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا الآسيوية
شركات

"G42" الإماراتية تتوسع في آسيا بصندوق قيمته 10 مليارات دولار

شركة الذكاء الاصطناعي تخطط للتوظيف في سنغافورة وجاكرتا وشنغهاي وتل أبيب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعمل شركة "G42" المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومقرها أبوظبي، على توظيف العشرات من الأشخاص في جميع أنحاء آسيا لاستكشاف الفرص لصندوقها التكنولوجي البالغة قيمته 10 مليارات دولار.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن "G42" تخطط لتأسيس فرق في سنغافورة وجاكرتا وشنغهاي وكذلك في تل أبيب لدعم صندوق "42X".

وأفادت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر لم تسمها، بأن الصندوق سيستهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا في تلك الدول، فضلاً عن السعودية ومصر.

"بيتكوين" ترفع مكاسبها فوق 23 ألف دولار بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي أسواق المال بيتكوين "بيتكوين" ترفع مكاسبها فوق 23 ألف دولار بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي

وذكرت المصادر أن "G42" تدرس أيضاً إقامة شراكات استثمارية مع العديد من صناديق التحوط.

ويأتي توسع "G42" في آسيا في الوقت الذي تكثف فيه أبوظبي جهودها لضخ عائدات النفط في قطاع التكنولوجيا وتنويع اقتصادها.

وبعد إدراج وحدة "Bayanat AI Plc" في أكتوبر الماضي، تدرس الشركة ما لا يقل عن 6 اكتتابات عامة أولية، بما في ذلك "G42 Healthcare"، و"Presight.AI"، و"AIQ" - وهو مشروع مشترك مع شركة "أدنوك".

ولتخصيص أموال محفظتها المزدهرة، أنشأت "G42" لجنة استثمار تضم الرئيس التنفيذي بنغ شياو، والمدير التنفيذي للعمليات منصور المنصوري، بحسب مصادر "بلومبرغ".

كما تضم اللجنة زياوبينغ تشانغ، الذي تولى منصب كبير مسؤولي الاستثمار بعد رحيل طارق بن هندي العام الماضي.

وكانت "G42" في قلب العديد من المبادرات الوطنية، حيث ساعدت في تسهيل الإنتاج الخارجي الأول للقاح الصيني ضد فيروس كورونا، وطرح أولى تجارب السيارات ذاتية القيادة في الشرق الأوسط.

كما كانت أول شركة إماراتية تفتح مكتباً في إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا لأكثر من 8900 قتيل ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا لأكثر من 8900 قتيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط