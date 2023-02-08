مذكرة تفاهم بين "إم آي إس" و"زين السعودية" لإقامة شراكة استراتيجية
واستكشاف فرص التعاون المحتملة
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة السعودية للاتصالات المتنقلة "زين السعودية".
وقالت شركة "إم آي إس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مذكرة التفاهم بهدف توفير إطار عام لتسهيل التعاون بين الطرفين في المملكة العربية السعودية وتحديداً تعزيز واستدامة التعاون بين الطرفين في إقامة شراكة استراتيجية قائمة على مبادئ المعاملة بالمثل والتكامل في مجالات خبرتهما المتعلقة بتقديم حلول شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت شركة "إم آي إس" أن موضوع المذكرة يتضمن استكشاف فرص التعاون المحتملة بينهما، والموافقة على تصميم وإطلاق وتوفير منتجات وخدمات وحلول معينة؛ وتقديم عروض مشتركة لعملاء "زين السعودية"، بما في ذلك العملاء الحاليين والمحتملين من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والعملاء الحكوميين في الإقليم، فيما يتعلق بهذه المنتجات والخدمات والحلول.
وتبلغ مدة المذكرة 12 شهراً ميلادياً من تاريخ التوقيع وتتجدد بناء على اتفاق الطرفين.
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