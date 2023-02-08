هيئة السوق توافق على طلب "عذيب للاتصالات" زيادة رأس مالها 250 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن الموافقة على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن الأحقية في الأسهم ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وذكرت الهيئة، أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيُحدد من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها.

ومن المتوقع أن يرتفع رأس مال الشركة إلى 340 مليون ريال بعد إقرار الزيادة، مقابل 90 مليون ريال حاليا بزيادة 278% بإصدار 2.78 سهم جديد لكل سهم قائم.

ولفتت إلى أن نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية سيتم نشرها وإتاحتها للجمهور في وقت لاحق.

وأوضحت أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأكدت على أنه "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".