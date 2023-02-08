"الإمارات الإسلامي" يسعر صكوكا بمليار درهم لأجل 3 سنوات

ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أن مصرف الإمارات الإسلامي، الذي يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حصة الأغلبية فيه، حدد اليوم الأربعاء سعرا لإصدار صكوك لأجل ثلاث سنوات بقيمة مليار درهم (272.26 مليون دولار).

وتحدد سعر الطرح المقوم بالعملة المحلية عند 5.05%، وهو أقل من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 5.25%، بعد أن تجاوزت الطلبات 2.5 مليار درهم.

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وكان بنك الإمارات دبي الوطني المنسق العالمي الوحيد لبيع الصكوك، فيما تم تكليف بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد بأدوار المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين.