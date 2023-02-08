الإمارات تمنح بنك "إم تي إس" الروسي رخصة مصرفية نادرة
البنك لا يخضع لعقوبات
منح مصرف الإمارات المركزي رخصة مصرفية لبنك (إم.تي.إس) الروسي وذلك وفقا للمعلومات المنشورة على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء.
وتظهر المعلومات أن بنك (إم.تي.إس) مسجل في أبوظبي وحصل على الرخصة العام الماضي.
والبنك وحدة تكنولوجيا مالية تابعة لموبايل تيلي سيستمز أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا. ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز نبأ موافقة مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق اليوم الأربعاء.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، عن مسؤولين اطلعوا على الأمر، أن قرار المصرف المركزي الإماراتي، بإصدار الترخيص للبنك الروسي، الذي لا يخضع لعقوبات، سيلبي الطلب المتزايد على الخدمات المالية للمغتربين الروس.
وقال أحد المسؤولين، إن "الأمر كله يتعلق بدراسة الجدوى، وعدد الروس الذين يعيشون في الإمارات حاليا".
وكان الكثير من الروس غادروا بلادهم هربا من إجبارهم على الخدمة العسكرية بعد الحرب على أوكرانيا، غير أن العديد منهم اشتكى من عدم إمكانية فتح حسابات مصرفية في الدول التي ذهبوا إليها.
وامتنع بنك "إم تي إس" التابع لأكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا، وكذلك "المركزي" الإماراتي عن طلب الصحيفة للتعليق.
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