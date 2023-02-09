أرباح "أسواق العثيم" ترتفع 31.4% إلى 197 مليون ريال في الربع الرابع

ارتفع صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم بنسبة 31.38% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 196.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 149.64 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 73.6% مقارنة بصافي ربح نحو 744.59 مليون ريال في الربع الثالث من 2022.

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وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، ارتفاع الأرباح في الربع الرابع من 2022، على أساس سنوي، إلى نمو المبيعات بنسبة 16.10% من الفروع القائمة والجديدة، مع تحسن طفيف في هامش الربح.

وذكرت أنها سجلت حصتها من أرباح شركة الخليج لطحن الدقيق للربع الرابع من 2022 بينما لم تسجل في الربع المقابل سوى أرباح شهر ديسمبر، بالإضافة إلى استلام تعويضات عن أصول تالفة وتحقيق أرباح رأسمالية من استبعاد أصول.

وأوضحت أنها من جانب آخر، توقفت الشركة عن الاعتراف بحصتها من أرباح شركة عبد الله العثيم للاستثمار نظراً لبيع هذا الاستثمار، كما انخفض نشاط التأجير التسويقي.

وارتفع صافي أرباح "أسواق عبدالله العثيم" بنسبة 259.57% في 2022، إلى نحو 1.079 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 300.12 مليون ريال صافي الربح في 2021.