أرباح "سينومي سنترز" ترتفع 22.24% إلى 455.7 مليون ريال في الربع الثالث

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، مسجلة زيادة في الأرباح بنسبة 22.24% لتصل إلى 455.7 مليون ريال، مقارنة مع أرباح قدرها 372.8 مليون ريال في الربع المقارن قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن نمو صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2022م على أساس سنوي يرجع إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.9% على أساس سنوي لتبلغ 550.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2022م.

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"ويعود نمو الإيرادات الفصلية بشكل رئيسي إلى نمو صافي الإيرادات الإيجارية بنسبة سنوية 6.3% ليسجل 488.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022م صعودًا من 459.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2021م. كما يعكس ارتفاع الإيرادات نمو إيرادات قطاع المرافق والإيرادات الأخرى بنسبة سنوية 47.6% لتسجل 44.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022م"، بحسب الشركة.

وتابعت :" ارتفاع الأرباح الفصلية يرجع أيضاً إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 19.9% على أساس سنوي لتبلغ 542.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022م. وبلغ هامش الربح التشغيلي 98.5% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 88.6% خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ارتفاع الربح التشغيلي بشكل رئيسي إلى نمو صافي مكاسب تقييم العقارات الاستثمارية التابعة على أساس سنوي 70.1%، لتسجل 220.5 مليون ريال صعودًا من 129.7 مليون ريال".

وأشارت إلى انخفاض مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار بنسبة 27.2% على أساس سنوي لتبلغ 27.0 مليون ريال خلال الربع الحالي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بنسبة 84.94%، مقابل أرباح بلغت 246.4 مليون ريال في الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر الماضي.

وبلغت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022م نحو 804.7 مليون ريال، مقابل أرباح 786.1 مليون ريال في الفترة المقارنة قبل عام، بنمو 2.37% على أساس سنوي.