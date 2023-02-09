إيلون ماسك: تركيا ستعيد تشغيل كامل خدمات "تويتر" قريباً

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، في تغريدة، الأربعاء، إن الحكومة التركية أبلغت الشركة بأنه سيتم إعادة تمكين الوصول الكامل إلى منصة التواصل الاجتماعي في البلاد "قريبا".

وذكر مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، الذي يرصد اتصالات الإنترنت في جميع أنحاء العالم، في وقت سابق أمس الأربعاء، أن الوصول إلى "تويتر" تم تقييده بعد يومين من وقوع زلزال كبير قتل الآلاف في جنوب تركيا وشمال سوريا.

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وكتب ماسك على "تويتر": "أبلغت الحكومة التركية (تويتر) أنه سيتم إعادة تمكين الوصول قريبا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن التوقيت، حسب ما نقلت "رويترز".

وكان "نتبلوكس" قال في وقت سابق، إن "بيانات الشبكة في الوقت الفعلي تظهر أن (تويتر) محظور في تركيا".

وأضاف أنه "يتم تطبيق التصفية على مزودي الإنترنت الرئيسيين، وتأتي مع اعتماد الجمهور على الخدمة في أعقاب سلسلة من الزلازل المميتة".

ولم ترد وزارة النقل والبنية التحتية التركية على الفور على طلب "رويترز" للتعليق.

ولجأ الأتراك إلى موقع تويتر منذ وقوع الزلزال لنشر معلومات عن أقاربهم الذين لا يمكنهم الوصول إليهم، وتقارير عن المباني المنهارة في المنطقة وتنسيق المساعدة.

وارتفعت حصيلة القتلى المؤكدة إلى 9057 في تركيا، أمس الأربعاء، فيما ارتفع عدد القتلى في سوريا إلى 2950 على الأقل، وفقا للحكومة وخدمة الإنقاذ العاملة في شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة.