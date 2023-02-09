مستثمرون في "أرامكو" بقيادة "بلاك روك" يتلقون طلبات تفوق 16 مليار دولار على سندات

أظهرت وثيقة مصرفية أن مستثمرين في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ "أرامكو" السعودية تقودهم شركة "بلاك روك" تلقوا طلبات بأكثر من 16 مليار دولار للاكتتاب في سندات على ثلاث شرائح، وكانت الطلبات موجهة في أغلبها إلى شريحة سندات إسلامية.

وتم تقليص السعر الاسترشادي للسندات الإسلامية، أو الصكوك، التي يبلغ أجلها حوالي 10 سنوات ومتوسط استحقاق مرجح عند حوالي 7 سنوات ونصف السنة، بمقدار 30 نقطة أساس إلى حوالي 210 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

مادة اعلانية

وتم تقليص السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المستحقة بعد حوالي 15 عاما، مع متوسط استحقاق مرجح عند حوالي 12 عاما، بمقدار 20 نقطة أساس إلى حوالي 255 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تقليص السعر الاسترشادي لسندات فورموزا التي تستحق بعد 19 عاما، مع متوسط استحقاق مرجح عند حوالي 18 عاما، 20 نقطة أساس إلى 285 نقطة أساس فوق نفس المعيار.