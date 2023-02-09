ارتفاع أرباح "بنك ساب" 52% إلى 4.8 مليار ريال في 2022

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن النتائج المالية السنوية للعام 2022، مسجلا ارتفاعا في الأرباح بنسبة 52.1% إلى 4.872 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بأرباح قدرها 3.202 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس" أن صافي الدخل ارتفع بنحو 1.671 مليار ريال، موضحا أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، بالإضافة إلى ارتفاع الحصة في أرباح شركات زميلة.

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وأضاف أنه قابل ذلك جزئياً ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

وبيّن البنك أن سبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات، يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى ولكن بدرجة أقل ارتفاع دخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وصافي دخل صرف العملات، ودخل العمليات الأخرى.

وقابل ذلك جزئياً زيادة في صافي خسائر أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وانخفاض مكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

ويعود سبب الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ورواتب ومصاريف الموظفين.

وقابل هذا جزئياً انخفاض في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الإيجار والمباني.

وبلغ إجمالي مصاريف العمليات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نحو 3.662 مليار ريال، مقابل 3.429 مليار ريال للعام السابق.

كما بلغ إجمالي مصاريف العمليات لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نحو 1.077 مليار ريال مقابل 931 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2021 مقابل 881 مليون ريال للربع السابق.