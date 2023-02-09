"المعمر لأنظمة المعلومات" ترسي مشروعاً مع "الصحة" بقيمة 84.1 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع وزارة الصحة السعودية، وذلك لتنفيذ وتطوير وتشغيل نظام الخدمات المدارة في بنوك الدم المركزية والفرعية بالوزارة، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 84.1 مليون ريال شاملا القيمة المضافة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن الترسية تمت أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع العقد بتاريخ 30 مارس 2023.

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ووفقا للبيان، أفادت وزارة الصحة بأنها تسعى إلى تطبيق وتطوير وتشغيل نظام الخدمات المدارة في بنوك الدم المركزية والفرعية التابعة لها لتكون على مستوى عال وعالمي، لافتة إلى أن الشركة ستساهم في عملية تطوير وتشغيل النظام بجميع مناطق المملكة لعدد 133 بنك دم.

وأشارت "المعمر لأنظمة المعلومات"، بأن الأطراف ذات العلاقة تتمثل في شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك ليتم الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية لتنفيذ البرنامج.