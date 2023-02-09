"دويتشه بنك" يدرس الاستثمار في شركتين ألمانيتين للعملات المشفرة

تجري ذراع إدارة الأصول في "دويتشه بنك"، محادثات للاستثمار في شركتين ألمانيتين للعملات المشفرة، وذلك في إطار خطة لدعم النمو.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن مجموعة "دي دبليو إس" تجري محادثات حول شراء حصة أقلية في "دويتشه ديجيتال أسيتس"، وهي شركة تقدم المنتجات المشفرة المتداولة في البورصة.

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ولفت تقرير"ة بلومبرغ" إلى أن الهدف المحتمل الآخر للاستحواذ من جانب ذراع إدارة الأصول، هي شركة "ترادياز".

كما يجري مدير الأصول محادثات حول الطرق المحتملة للتعاون مع "غلاكسي ديجيتال" التي يديرها "مايك نوفوغراتز".

وتسعى ذراع إدارة الأصول "دي دبليو إس" لاستعادة ثقة المستهلكين ودعم النمو، بعد أن سجلت تدفقات خارجة بقيمة 20 مليار يورو (21.5 مليار دولار) خلال العام الماضي.