بنوك
"دويتشه بنك" يدرس الاستثمار في شركتين ألمانيتين للعملات المشفرة
ذراع إدارة الأصول في "البنك" تسعى لاستعادة ثقة المستهلكين ودعم النمو
وضع القراءة
100% حجم الخط
تجري ذراع إدارة الأصول في "دويتشه بنك"، محادثات للاستثمار في شركتين ألمانيتين للعملات المشفرة، وذلك في إطار خطة لدعم النمو.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن مجموعة "دي دبليو إس" تجري محادثات حول شراء حصة أقلية في "دويتشه ديجيتال أسيتس"، وهي شركة تقدم المنتجات المشفرة المتداولة في البورصة.
مادة اعلانية
ولفت تقرير"ة بلومبرغ" إلى أن الهدف المحتمل الآخر للاستحواذ من جانب ذراع إدارة الأصول، هي شركة "ترادياز".
كما يجري مدير الأصول محادثات حول الطرق المحتملة للتعاون مع "غلاكسي ديجيتال" التي يديرها "مايك نوفوغراتز".
وتسعى ذراع إدارة الأصول "دي دبليو إس" لاستعادة ثقة المستهلكين ودعم النمو، بعد أن سجلت تدفقات خارجة بقيمة 20 مليار يورو (21.5 مليار دولار) خلال العام الماضي.
اقرأ أيضاً
-
"توتال إنرجيز" تضاعف أرباحها السنوية إلى 36 مليار دولار.. الأعلى في تاريخهامع القفزة في أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا شركات
-
أسعار النفط تواصل مكاسبها بدعم من الطلب الصيني واضطراب الإمداداتالعقود الآجلة لخام برنت ترتفع إلى 85.26 دولار للبرميل طاقة
-
مصر تعتزم طرح حصص في 32 شركة حكومية حتى مارس 2024تشمل بنك القاهرة والمصرف المتحد والعربي الإفريقي الدولي اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية