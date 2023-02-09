"سينومي ريتيل" تتحول إلى الخسارة بقيمة 279.8 مليون ريال في الربع الثالث

تحولت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" إلى الخسارة في الربع الثالث من السنة المالية للشركة المنتهي في 31 ديسمبر 2022 بنحو 279.8 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 16 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة للشركة، و23.3 مليون ريال صافي ربح الربع الثاني من السنة المالية الحالية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التحول للخسارة على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها تراجع الإيرادات 0.46% إلى نحو 1.46 مليار ريال، وتسجيل إجمالي خسارة نحو 59.8 مليون ريال.

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وأضافت أن صافي تكاليف التمويل ارتفع بنسبة 74%، أي ما يعادل 43 مليون ريال، إلى 99.9 مليون ريال، بما يتماشى مع اتجاه مؤشر سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)، كما يعود ذلك أيضا إلى قيام الشركة بسداد الديون المستحقة في الربع الثالث من السنة المالية 2022، ما أدى إلى انخفاض تكاليف التمويل آنذاك.

وتحولت الشركة إلى صافي خسارة نحو 198.8 مليون ريال في التسعة أشهر من السنة المالية للشركة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقارنة بصافي ربح نحو 82.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.