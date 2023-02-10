شركة ياهو تعتزم الاستغناء عن 1000 موظف
في إطار إعادة هيكلة كبيرة لقسم الإعلانات
تخطط شركة ياهو للاستغناء عن 20%/ من قوتها العاملة بحلول نهاية العام الحالي، مع إلغاء ما يقرب من 1000 وظيفة هذا الأسبوع، حسبما ذكرت الشركة، الخميس.
وتقول "رويترز" إن عملية التسريح الجديدة في "ياهو" تأتي "في إطار إعادة هيكلة كبيرة لقسم الإعلانات".
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وقالت الشركة إن التخفيضات ستؤثر على ما يقرب من 50% من موظفي الإعلانات في "ياهو" بحلول نهاية هذا العام.
ويأتي هذا في الوقت الذي قام فيه العديد من المعلنين بتقليص ميزانياتهم التسويقية استجابة لمعدلات التضخم القياسية المرتفعة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الركود، وفقا لوكالة "رويترز".
وهذه الخطوة تعتبر "الأحدث في سلسلة من شركات التكنولوجيا التي تجري عمليات تسريح للعمال استجابة للمخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم المرتفع"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
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