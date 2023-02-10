بنك أبوظبي الأول ينفي تقييم عرض لشراء "ستاندرد تشارترد" حالياً

نفى بنك أبوظبي الأول، اليوم الجمعة، أنه يقيم حاليا عرضا لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني.

ووردت أنباء بشأن العرض المحتمل للمرة الأولى في الخامس من يناير الماضي، وأعلن "أبوظبي الأول" في حينها أنه كان يدرس تقديم عرض لبنك ستاندرد تشارترد المدرج في لندن، لكنه توقف عن نظر الأمر.

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وقفز سهم "ستاندرد تشارترد"، أمس الخميس، 11% بعدما أفادت وكالة "بلومبرغ نيوز" بأن بنك أبوظبي الأول يدرس تجديد العرض بمجرد انتهاء أجل قواعد تجميد تمنعه من القيام بذلك على الفور، وأن العرض قد يتراوح بين 30 و35 مليار دولار.

وتقدر قيمة "ستاندرد تشارترد" بنحو 27 مليار دولار، وفقا لسعر الإغلاق، أمس الخميس.

وقال البنك الإماراتي في بيان، اليوم الجمعة: "يشير بنك أبوظبي الأول إلى التكهنات الصحفية الأخيرة فيما يتعلق بـ(ستاندرد تشارترد)، ويؤكد من جديد أنه لا يقيم عرضا محتملا لـ(ستاندرد تشارترد)"، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف أنه في الوقت نفسه "يحتفظ بنك أبوظبي الأول وأي شخص يعمل بالتنسيق مع البنك بالحق في الإعلان عن عرض أو عرض محتمل" لـ"ستاندرد تشارترد" في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان.