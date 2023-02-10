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شركة تسويق النفط العراقية الحكومية سومو (المصدر: موقع الشركة على الإنترنت)
شركة تسويق النفط العراقية الحكومية سومو (المصدر: موقع الشركة على الإنترنت)
اقتصاد العراق

"سومو" العراقية تعرض عقدا محدد المدة لتوريد زيت الوقود من أبريل إلى سبتمبر

سنغافورة - رويترز
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طرحت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) عقدا محدد المدة لتوريد زيت وقود عالي الكبريت للأشهر من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول، حسبما ذكرت مصادر من القطاع اليوم الجمعة.

وسيغلق العطاء في 22 فبراير/شباط، على أن تظل العروض سارية 20 يوما.

وسيتم تحميل الإمدادات من ميناء خور الزبير من سفينة إلى سفينة، بكميات تتراوح بين 262 ألف طن إلى 464500 طن شهريا.

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