"سومو" العراقية تعرض عقدا محدد المدة لتوريد زيت الوقود من أبريل إلى سبتمبر

طرحت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) عقدا محدد المدة لتوريد زيت وقود عالي الكبريت للأشهر من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول، حسبما ذكرت مصادر من القطاع اليوم الجمعة.

وسيغلق العطاء في 22 فبراير/شباط، على أن تظل العروض سارية 20 يوما.

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وسيتم تحميل الإمدادات من ميناء خور الزبير من سفينة إلى سفينة، بكميات تتراوح بين 262 ألف طن إلى 464500 طن شهريا.