أرباح "تيكوم" الإماراتية ترتفع 28% إلى 725 مليون درهم في 2022

أعلنت مجموعة "تيكوم" الإماراتية، تسجيل زيادة في صافي الأرباح على أساس سنوي بـ 28% لتصل إلى 725.62 مليون درهم في العام 2022.

وأوضحت المجموعة في بيان، أن الإيرادات السنوية ارتفعت بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.97 مليار درهم.

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وذكرت المجموعة أن الأداء الإيجابي للمجموعة جاء مدعوماً بمرونة البيئة الاقتصادية وتنامي سوق العقارات في دبي.

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون أبريل المقبل، وبذلك يصل إجمالي التوزيعات إلى 400 مليون درهم عن النصف الثاني من العام الماضي.

وأكدت "تيكوم" توزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى بعد الإدراج، وجميع هذه التوزيعات خاضعة لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.