سوق دبي
أرباح "تيكوم" الإماراتية ترتفع 28% إلى 725 مليون درهم في 2022
وتوصية بتوزيع أرباح مرحلية ليرتفع إجمالي التوزيعات إلى 400 مليون درهم عن النصف الثاني
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت مجموعة "تيكوم" الإماراتية، تسجيل زيادة في صافي الأرباح على أساس سنوي بـ 28% لتصل إلى 725.62 مليون درهم في العام 2022.
وأوضحت المجموعة في بيان، أن الإيرادات السنوية ارتفعت بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.97 مليار درهم.
مادة اعلانية
وذكرت المجموعة أن الأداء الإيجابي للمجموعة جاء مدعوماً بمرونة البيئة الاقتصادية وتنامي سوق العقارات في دبي.
أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون أبريل المقبل، وبذلك يصل إجمالي التوزيعات إلى 400 مليون درهم عن النصف الثاني من العام الماضي.
وأكدت "تيكوم" توزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى بعد الإدراج، وجميع هذه التوزيعات خاضعة لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
اقرأ أيضاً
-
"الصناعة" السعودية توقع اتفاق مع بنك "ستاندرد تشارترد" لدعم الاستثمارات في التعدينالاتفاق يستهدف تحليل متطلبات الاستثمارات المستدامة في الصناعات التعدينية اقتصاد
-
"أوبك+" لا تعتزم زيادة الإمدادات بعد خفض إنتاج روسيا .. "نوفاك": لم نجر مشاورات رسميةالإجراء يستهدف الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي طاقة
-
السعودية تحدد ضوابط فرض رسوم المدارس الأهلية في 2023إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المدارس الأهلية في المملكة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية