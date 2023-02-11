أشهر إمبراطورية إعلامية أميركية تبدأ تسريح موظفيها

قررت الإمبراطورية الإعلامية الأضخم والأشهر في الولايات المتحدة والمملوكة لرجل الأعمال والملياردير المعروف روبرت ميردوخ البدء بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين وذلك بسبب تراجع الإيرادات المالية وتهاوي الأعمال التي تقوم بها، ومن بينها تراجع مبيعات أكثر الصحف انتشاراً في بريطانيا.

وأعلنت شركة "نيوز كورب" الشهيرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أنها ستسرح 5% من موظفيها خلال العام الحالي، أي أنها ستقوم بإلغاء أكثر من 1250 وظيفة قبل نهاية العام الحالي، وذلك بسبب تراجع الأرباح والمتاعب المالية التي تعاني منها الشركة.

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وتمتلك شركة "News Corp" المملوكة للملياردير الشهير روبرت ميردوخ عدداً من أكبر وأشهر الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية في بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة، من بينها الصحيفة الأوسع انتشاراً في بريطانيا وهي جريدة "The Sun"، وكذلك جريدة "التايمز" التي تصدر في لندن، كما تمتلك في الولايات المتحدة "وول ستريت جورنال" و"نيويورك بوست"، إضافة إلى أنها تمتلك شركة نشر الكتب العملاقة "هاربر كولين".

وبحسب المعلومات التي جمعتها "العربية نت" من مصادر متعددة، من بينها تقرير نشرته جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن قرار تخفيض القوة العاملة في الشركة بنسبة 5% يأتي بسبب الأزمة التي تعاني منها "نيوز كورب" والتي نتجت عن ارتفاع أسعار الفائدة إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.

ولم تحدد الشركة المكان الذي قد تنخفض فيه هذه الوظائف بالتحديد، حيث ربما تتوزع الوظائف الملغاة على عدد من الصحف والشركات التابعة دون أن تتركز في مكان واحد.

وجاءت التخفيضات في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها عن انخفاض بنسبة 7% في الإيرادات إلى 2.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر الماضي، مدفوعا بتراجع في قسم نشر الكتب لديها.

وتراجع صافي الأرباح بنسبة 64% إلى 262 مليون دولار مع تضرر قسم الأخبار في الشركة بارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات.

كما أضر تراجع سوق الإسكان في كل من الولايات المتحدة وأستراليا بالأعمال التجارية، حيث تراجعت الأرباح عبر محفظة "نيوز كورب" للمواقع العقارية بنسبة 28%.

وقال روبرت طومسون، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوز كورب": "من الواضح أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الحاد كان لهما تأثير ملموس على جميع أعمالنا".

وأضاف: "لكننا نعتقد أن هذه التحديات سريعة الزوال أكثر منها أبدية. تماماً كما نجحت شركتنا في اجتياز اختبار الإجهاد لوباء كورونا بأرباح قياسية، فإن المبادرات الجارية الآن، بما في ذلك التخفيض المتوقع بنسبة 5% في عدد الموظفين، أو حوالي 1250 منصباً في هذا العام، ستنشئ منصة قوية للنمو المستقبلي".