أرباح "السعودي الفرنسي" تتراجع 9.1% إلى 903 ملايين ريال في الربع الرابع

تراجع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 9.1% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 903 ملايين ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 993 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، ارتفع بنسبة 3.62% في العام 2022، إلى نحو 3.57 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.45 مليار ريال في 2021.

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وأضاف البنك، أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح السنوية، يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.47%.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى صافي دخل المتاجرة والذي قابله انخفاض جزئي في صافي مكاسب استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر، المقتناة لغير أغراض المتاجرة.

وأضاف البنك، أن ذلك قابله ارتفاع جزئي في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 21.97%، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان، والرواتب ومصاريف الموظفين ومصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية.