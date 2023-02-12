"المجموعة السعودية": الأثر المالي لتوقف وحدة "اللبوليمرات" قد يتجاوز 200 مليون ريال

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اليوم الأحد، عن استمرار أعمال الصيانة للشركة السعودية للبوليمرات.

كانت الشركة قد أعلنت في 29 يناير الماضي، عن توقف مؤقت وغير مجدول لأحد مشاريعها وهو الشركة السعودية للبوليمرات، بسبب مشكلة تقنية في وحدة تبريد الإيثلين، والتي كان من المتوقع تشغيلها الأسبوع الأول من فبراير، إلا أنها أعلنت في 5 فبراير الجاري، عن استمرار أعمال الصيانة.

مادة اعلانية

وفي بيان على "تداول السعودية"، توقعت "المجموعة السعودية" معاودة تشغيل كافة وحدات المشروع خلال الأربعة أسابيع القادمة.

وأوضحت أنه نظراً إلى نوعية الوحدة وحجمها، وطبيعة الأعمال الميكانيكية لها، فقد استغرقت الصيانة وقتا أكثر من المتوقع لضمان تشغيل آمن للوحدة.

وأشارت إلى أن باقي مشاريع الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وهي شيفرون فيليبس السعودية والجبيل شيفرون فيليبس.

وذكرت أنه يصعب تحديد الأثر المالي لهذا التوقف حالياً بسبب تذبذب الأسعار، ومعرفة المدة الزمنية اللازمة للإصلاح، إلا أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي جوهري على نتائج الربع الأول لعام 2023م، وقد يتجاوز 200 مليون ريال.

وسوف يظهر الأثر المالي في النتائج المالية للربع الأول من عام 2023.