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أرباح بنك الرياض ترتفع 25% إلى 2.03 مليار ريال في الربع الرابع

ويربح 7.02 مليار ريال في 2022 بزيادة 16.5%

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح بنك الرياض بنسبة 25% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 2.028 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 1.617 مليار ريال، في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت نتائج البنك على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 16.5% في 2022، إلى نحو 7.019 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 6.025 مليار ريال أرباح العام 2021.

وتعود زيادة الأرباح في 2022، على أساس سنوي، بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

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ويرجع ارتفاع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، قابله جزئيًا انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وتوزيعات الأرباح.

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