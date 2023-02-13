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سوق دبي

الأرباح السنوية لـ"العربية للطيران" ترتفع 70% إلى 1.2 مليار درهم

إيرادات الشركة ارتفعت 65% إلى 5.2 مليار درهم في العام الماضي

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات "العربية للطيران"، ارتفاع صافي أرباحها في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 70% إلى 1.2 مليار درهم، قياسا بـ 720 مليون درهم في العام 2021.

وقالت "العربية للطيران" في بيان، اليوم الاثنين، إن حجم إيرادات الشركة للعام 2022 وصل إلى 5.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 65% مقارنة بالإيرادات المسجلة في 2021 والبالغة 3.2 مليار درهم.

وحسب البيان، ساعد النمو القوي في أعداد المسافرين، والذي تجاوز أعداد ما قبل الجائحة، الأداء المالي والتشغيلي الذي حققته الشركة لعام 2022.

أرباح "العربية للطيران" تتضاعف إلى 415 مليون درهم في الربع الثالث شركات سوق دبي أرباح "العربية للطيران" تتضاعف إلى 415 مليون درهم في الربع الثالث

وأوضحت الشركة أنها قدمت خدماتها لأكثر من 12.8 مليون مسافر في عام 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع في دولة الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان، بنمو 90% مقارنة بعدد المسافرين في العام السابق والبالغ 6.8 مليون مسافر.

وحافظ معدل إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – للسنة المالية 2022 على معدل قوي بلغ 80%.

وأوصى مجلس إدارة "العربية للطيران" بتوزيع 15% من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 15 فلس لكل سهم. وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة "العربية للطيران"، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

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